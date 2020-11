Nuno Mendes gera alarme no Sporting

Nuno Mendes somou ontem mais uma internacionalização pelos sub-21 de Portugal, na vitória diante do Chipre (2-1, ver págs. 10/11), no apuramento para o Europeu da categoria, mas o lateral fez soar os alarmes... em Alvalade. O jogador de 18 anos foi forçado à saída, aos 81’, por troca com Fábio Vieira, após ter apresentado nítidas queixas na perna esquerda, ‘culpa’ de um lance ofensivo minutos antes que o deixou a coxear. O defesa será reavaliado pelo corpo clínico da Seleção, tendo em vista o duelo com a Holanda, na quarta-feira. Refira-se que Pote foi suplente utilizado (21’), ao passo que Max, Daniel Bragança e Joelson não foram opção para Rui Jorge.

Sporar triunfa

Na Liga das Nações, ao serviço da Eslovénia, Sporar saltou do banco, aos 68’, no triunfo frente ao Kosovo (2-1). O avançado vai disputar a promoção à Liga B frente à Grécia, na quarta-feira.