Nuno Mendes integrado sob vigilância médica

O Sporting realizou mais um treino na Academia, e a novidade foi a reintegração de Nuno Mendes que ainda trabalhou sob vigilância clínica. O lateral sofreu uma contusão na perna direita diante do Moreirense na passada segunda-feira, e é o único jogador em dúvida por parte de Rúben Amorim para o jogo de amanhã, com o Famalicão.





Os leões voltam ao trabalho amanhã às 10h00, em Alcochete, e às 18h30, no Estádio José Alvalade, o técnico ira realizar a antevisão do encontro com os famalicenses.