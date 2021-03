Nuno Mendes pode desbloquear Porro

A operação que pode levar Nuno Mendes a tornar-se reforço do Manchester City ainda mal saiu dos blocos de partida e só será retomada, verdadeiramente, quando o Sporting garantir os seus objetivos nesta Liga. Como Record noticiou sexta-feira, porém, Pedro Porro é um trunfo importante na mão dos ingleses, pois está em Alvalade emprestado pelo City (até 2022) e o Sporting quer ficar com o espanhol a título definitivo.





Nos contactos exploratórios por Nuno Mendes, o tema já foi debatido e voltará, seguramente, a estar em cima da mesa quando o dossiê for reaberto. Para ficar com Porro, o Sporting terá de pagar os 8,5 milhões de euros da opção de compra. O valor, no entanto, deverá agora ser renegociado.