Nuno Mendes: «Pré-época ajudou muito»

A equipa de sub-23 do Sporting lidera a Liga Revelação com três vitórias em outros tantos jogos disputados. Aos 17 anos, Nuno Mendes é titular no conjunto orientado por Leonel Pontes e admite que o seu bom momento de forma pode explicar-se pela pré-temporada realizada no plantel principal, sob as ordens de Marcel Keizer.





"A pré-época na equipa principal ajudou muito pois é mais intenso. Aqui também é intenso, mas facilitou", afirmou o jovem, à Sporting TV, onde também se revelou satisfeito com o trabalho que está a desenvolver: "Apesar de estar a jogar frente a jogadores três ou quatro anos mais velhos sinto-me confortável pois sei que isto me ajuda a evoluir."O defesa, hoje, vai voltar a entrar em campo no jogo relativo à 4ª jornada, frente ao Marítimo.