Nuno Mendes regressa aos convocados do Sporting

Nuno Mendes está de regresso aos convocados do Sporting, confirmando-se assim a informação avançada por Record. O lateral-esquerdo, de 18 anos, debelou uma contusão óssea no pé esquerdo e pode por isso ser opção para o duelo com o P. Ferreira, esta sexta-feira, na 4ª eliminatória da Taça de Portugal.

De resto, a presença do internacional sub-21 por Portugal foi corroborada por Emanuel Ferro, treinador-adjunto do Sporting que fez a conferência de imprensa de antevisão ao duelo com os castores, ao mesmo tempo revelando a ausência de Jovane. "O Jovane está fora da convocatória, o Nuno está dentro", atirou.

No caso de Jovane, recorde-se que o extremo ainda recupera de um traumatismo na anca direita, lesão que depois de o ter retirado da convocatória para Famalicão volta a ser impeditiva para a receção ao P. Ferreira.