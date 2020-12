Nuno Mendes saiu queixoso do jogo com o Belenenses SAD

O lateral-esquerdo Nuno Mendes saiu queixoso da coxa direita, aos 78 minutos, mas à partida será apenas cansaço muscular. O jovem jogador ainda tentou cumprir o jogo até ao fim, mas após fazer três ou quatro ‘sprints’ não aguentou e deitou-se no relvado a pedir a substituição. Acabou por ser rendido por Antunes, que fez o último quarto de hora.

O defesa leonino será naturalmente reavaliado pelo departamento médico do clube no regresso ao trabalho, mas tudo indica que serão apenas cãibras, pelo que não estará em causa a sua operacionalidade para o jogo com o Sp. Braga.