Nuno Mendes: «Só estou focado no Sporting»

Nuno Mendes garantiu que apenas pensa no Sporting. Apesar do interesse de vários tubarões europeus, o lateral-esquerdo sublinha que a sua cabeça está em Alvalade... e na Seleção, numa altura em que prepara o Euro'2020.





"Só estou focado no Sporting, essas coisas deixo com o meu empresário. Para mim é indiferente, sou jogador do Sporting e é no Sporting que tenho de focar-me, não nos outros clubes pois isso não é importante. Não sei de nada, falo com o meu empresário, é normal mas ele é que trata disso. Interesse de clubes europeus? Há coisas que são verdade e mentira, agora estou focado no Sporting e agora no Europeu", referiu o jovem defesa numa entrevista à RTP3.Nuno Mendes revelou ainda os campeonatos que mais o atraem: "gosto do campeonato inglês, do italiano, francês e espanhol. Acho que são as ligas que gosto mais."