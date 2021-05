Nuno Mendes: «Sou jogador do Sporting e vou continuar a ser»

Nuno Mendes falou aos jornalistas esta segunda-feira, em conferência de imprensa, antes do habitual treino da Seleção Nacional, na Cidade do Futebol. O lateral-esquerdo foi taxativo quando questionado sobre se iria permanecer no Sporting na próxima época.





"Sou jogador do Sporting e vou continuar a ser. Não estou a pensar nisso, estou focado no Europeu e em ajudar a equipa", atirou o jovem, de 18 anos, que é sondado pelos dois rivais de Manchester.