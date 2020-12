Nuno Mendes trabalha integrado e deve ser opção para o jogo com o Sp. Braga

Houve boas notícias para Rúben Amorim esta manhã em Alcochete, Nuno Mendes trabalhou integrado e deve ser opção para a partida de sábado, com o Sp. Braga, às 18h00, em Alvalade.





O lateral-esquerdo, recorde-se, tinha deixado o jogo frente ao Belenenses com queixas na coxa direita, mas acabou por superar o problema, que à partida terá sido apenas cansaço muscular.Jovane Cabral continua a trabalhar no relvado, sob vigilância médica, e Zouhair Feddal fez tratamento e trabalho no campo.A equipa do Sporting volta a treinar quinta-feira, às 10h00, novamente na Academia Sporting.