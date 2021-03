Nuno Mendes: «Vai ser diferente jogar com Ronaldo na vida real»

Aos 18 anos, Nuno Mendes vai ter a oportunidade de se estrear na Seleção Nacional. Revelando-se "muito contente" com a chamada, o jovem acredita que acaba por ser uma recompensa pelo trabalho que tem desenvolvido. Certo é que na próxima semana o jovem vai ter a oportunidade de conhecer o seu ídolo que não dispensa nas maratonas de PlayStation. "Vai ser diferente jogar com o Ronaldo na vida real", garante.





"É um prémio para mim e para o Sporting por aquilo que tem feito com os jovens jogadores. Por isso, cabe-me continuar a mostrar aquilo que aprendi até aqui e a dar alegrias aos adeptos", afirmou à Sporting TV, onde também agradeceu ao restante plantel: "Os meus companheiros de equipa tiveram um papel muito grande nesta chamada. É graças à ajuda deles que fui chamado à Seleção porque ninguém joga sozinho".O esquerdino confessa-se "nervoso", mas espera ser bem acolhido. "Vou tentar reagir bem e esperar que eles me ajudem também a ficar mais tranquilo, porque é normal que sinta algum nervosismo, mas acho que vou ser bem recebido por todos", acrescentou o defesa que ainda se revela incrédulo com o momento que vive: "É o cumprir de um sonho poder estar ao lado de jogadores de alto nível nacional e internacional. Vou desfrutar desta oportunidade ao máximo".