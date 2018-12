Nuno Moreira para renovar

A SAD do Sporting pretende renovar contrato com o médio-ofensivo Nuno Moreira, que representa a equipa de sub-23, agora sob a orientação de Alexandre Santos, e já está a dialogar com o jogador. Frederico Varandas e os seus pares já manifestaram a vontade de prolongar o vínculo do jovem talento leonino – que termina no final da temporada – e as partes têm vindo a conversar. Até ao momento ainda não houve acordo, mas é expectável que nas próximas semanas haja uma nova reunião para clarificar o processo. Nuno Moreira, de 19 anos, é uma das promessas da formação do Sporting, e na equipa sub-23 soma 11 jogos e dois golos. Já esta época foi chamado aos trabalhos da formação principal e marcou mesmo num jogo-treino frente ao Oriental, ainda em setembro, que os leões venceram por expressivos 5-0.