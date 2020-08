Nuno Santos: «A decisão de vir para o Sporting foi minha»

O Sporting não estava sozinho na corrida por Nuno Santos mas a concorrência do FC Porto não bastou para desviar o extremo do seu destino. Apresentado nos leões, o jogador contratado ao Rio Ave prometeu empenho máximo e fez questão de deixar bem claro que ninguém escolheu por ele.





"Posso prometer dedicação e trabalho. Quero orgulhar muito os adeptos porque a decisão de vir para aqui foi minha e espero que os sportinguistas percebam que vou dar tudo pelo Sporting", garantiu o atacante, de 25 anos, natural da Trofa, já com passagens pela formação do FC Porto e do Benfica, ele que foi uma das grandes figuras do Rio Ave na última época (38 jogos, 5 golos)."Tenho um orgulho enorme em representar o Sporting. A vontade foi minha. Venho para aqui para ser mais um leão a ajudar e para orgulhar a família sportinguista. Desde o início que queria vir para o Sporting. Vou ajudar o clube e a equipa a ganhar todos os jogos", prosseguiu Nuno Santos, nas primeiras declarações como reforço do Sporting, ao canal do clube, após assinar por cinco temporadas, ficando blindado por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.Nuno Santos admite conhecer "vários" companheiros que vai reencontrar no balneário leonino e garante que estão criadas as condições para "uma excelente temporada". De resto, espera ver os adeptos em Alvalade o mais cedo possível. "Espero que, mais tarde ou mais cedo, os adeptos possam estar presentes. Vão ser muito importantes para nós."