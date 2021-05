Nuno Santos ansiava chamada ao Euro'2020

O Sporting cedeu três jogadores à Seleção Nacional e outros três aos sub-21. Naturalmente, nem todos tiveram a mesma ‘sorte’, apesar de Nuno Santos admitir que tinha o mesmo sonho de Pote, isto é, a estreia nas convocatórias da principal equipa das quinas. "Sempre tive essa esperança, porque fiz uma grande época. A cabeça do jogador tem sempre a ideia de entrar na Seleção, e, ainda por cima, eu sou muito ambicioso. É continuar a trabalhar e esperar que o meu nome esteja lá um dia", frisou, à TSF, com uma palavra especial a Nuno Mendes, Palhinha e Pote: "Eles merecem, tal como outros portugueses do nosso plantel mereciam. Mas só podem ir 26 jogadores e a escolha do selecionador é sempre difícil."

A título pessoal, o atacante, contratado ao Rio Ave, diz estar "feliz no Sporting" e com ‘ganas’ de "jogar a Liga dos Campeões". Apesar de fazer votos por um 2021/22 tão bom ou melhor do que a temporada finda, Nuno Santos espera também... corrigir comportamentos. "Transformo-me no campo, vivo muito o futebol, por vezes demasiado. Parece que é sempre o jogo da minha vida, tenho de mudar isso. Mas não vou mudar a minha maneira de ser, porque é isso que faz o jogador que sou", atirou, nomeando Coates como o ‘MVP’ do Sporting: "É um jogador fantástico e que sempre pensa no grupo."