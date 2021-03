Nuno Santos ausente com tendinopatia na coxa esquerda

Rúben Amorim orientou esta quinta-feira mais um treino de preparação para o jogo com o V. Guimarães com duas baixas: Nuno Santos e Matheus Nunes.





O extremo recupera de uma tendinopatia na coxa esquerda, e vai falhar a receção aos vimaranenses, tal como Record já avançara . A situação não é preocupante, mas o jogador vai parar para poder recuperar os índices físicos. Já o médio continua isolado depois de ter acusado positivo à Covid-19 num teste rápido, e aguarda pelos resultados do exame PCR entretanto já realizado.Convém salientar que todo o grupo foi hoje testado, de acordo com o protocolo, e os responsáveis leoninos aguardam pelos resultados com expetativa para assegurarem que não existem outros casos ativos.Os leões voltam a treinar amanhã, às 10h00, na Academia. Às 18h30 Rúben Amorim realizará a antevisão da partida com os vimaranenses, no Estádio José Alvalade. Recorde-se que para este encontro, o técnico leonino também não poderá contar com Coates e João Pereira por motivos disciplinares.