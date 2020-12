Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Nuno Santos cria confusão no fim do Sporting-Farense Banco do Farense saltou na direção do atacante leonino. Elementos do Sporting travam avanço





DISCIPLINA. Nuno Santos ainda viu cartão amarelo após apito final

• Foto: fotos Paulo Calado