Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Nuno Santos ‘deu’ golo ao staff: Record explica gesto do extremo no 1-0 frente ao Boavista Dedicação dos homens na sombra reconhecida pelo ‘11’ e personalizada no ‘fisio’ Rúben Ferreira





• Foto: José Gageiro / Movephoto