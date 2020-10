Nuno Santos: «Equipa deu sinal muito bom depois da infelicidade da Liga Europa»

Nuno Santos congratulou-se com os dois triunfos do Sporting no arranque da Liga NOS, lamentando o afastamento da Liga Europa. O jogador que os leões contrataram ao Rio Ave avança em declarações ao jornal do Sporting que a equipa já só pensa em ganhar ao FC Porto, dia 18 deste mês, em Alvalade.





"Quando se tem duas vitórias em duas jornadas é sempre muito positivo. A equipa deu um sinal muito bom depois da infelicidade de termos sido eliminados da Liga Europa. Agora temos de continuar a trabalhar, até porque vamos esperar duas semanas pelo próximo jogo. Temos de treinar cada vez mais e melhor para podermos encarar um concorrente direto como o FC Porto e ganhar o jogo. É esse o nosso objetivo", explicou o extremo.