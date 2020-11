Nuno Santos espreita lugar no onze do Sporting em Guimarães

Já a preparar o encontro de sábado com o V. Guimarães, Rúben Amorim não deverá fazer grandes alterações no onze que, no domingo, goleou o Tondela. A única alteração em perspetiva será o regresso de Nuno Santos, já que a sua ausência frente aos beirões ficou a dever-se mais à gestão do desgaste físico do jogador do que a questões de ordem técnica, tática ou estratégica. O preterido, neste cenário, deverá ser Tiago Tomás. João Mário, após a estreia na equipa titular, deverá voltar a formar o duplo pivô de meio-campo com Palhinha, no habitual 3x4x3.

Fora das opções vão manter-se Antunes e Tabata, que ontem fizeram trabalho de ginásio e condicionado no relvado.