Nuno Santos aplaude "bom miúdo" e assume-se disposto a jogar onde Rúben Amorim "quiser"

Nuno Santos, um dos reforços do Sporting para a nova temporada, falou esta manhã aos jornalistas antes de mais um treino dos leões no Algarve. O extremo contratado ao Rio Ave começou por abordar o jogo-treino com o Portimonense, agendado para sexta-feira, perspetivando um "teste positivo" para a equipa orientada por Rúben Amorim.





"Vamos apresentar-nos muito bem. Estamos a treinar bem, esta semana tem disso dura e temos treinado muito bem. Amanhã vai ser mais um teste, para conseguirmos mostrar o nosso futebol e o que temos trabalhado esta semana. Também ainda nos estamos a conhecer uns aos outros e espero que seja um teste positivo", assumiu jogador de 25 anos."Nestes treinos vão ver o que o míster pede. Tanto por fora como por dentro sou um jogador fundamental e posso ajudar a equipa e estou disposto a jogar onde o míster quiser".Somos um plantel com muita qualidade e estamos todos aqui todos para trabalhar, ganhar o nosso lugar e conseguir mostrar as nossas qualidades ao míster. Os melhores vão jogar"."Viemos de férias e depois das férias é normal que a pré-época seja assim, forte. E nós, jogadores profissonais, já estamos habituados a isso. Mas é bom para no futuro dar frutos e conseguirmos as vitórias que os sportinguistas querem"."Foi o normal. Cantar, umas palavrinhas ao grupo. O habitual sempre que se chega a um novo clube"."É um bom miúdo, um bom jogador, como outros que temos aqui. Sporting é uma equipa com muita qualidade e nestes jogos os sportinguistas vão conseguir ver isso. Jovens têm muita qualidade e por isso é que o míster está a apostar neles"."Grupos são todos diferentes. Este é excelente, gosto muito de estar aqui e estou muito feliz por representar o Sporting".