Nuno Santos explica por que escolheu o Sporting: «É grande e vai ganhar títulos»

Nuno Santos destacou o jogo "muito positivo" do Sporting frente ao Valladolid, que os leões derrotaram esta noite por 2-1, em mais um encontro de pré-temporada.





"Sinto-me bem, sinto-me integrado e a equipa tem ajudado muito. Vamos para mais, para mais vitórias e continuar com esta pré-época que tem sido muito exigente mas muito boa para nós. Quanto ao jogo, foi um jogo muito positivo, tivemos bola, tentámos jogar e estamos assimilados com as ideias do míster Rúben Amorim. Agora é continuar o trabalho, as vitórias dão-nos moral mas é continuar. Isto é a pré-época, o que interessa é quando começar o campeonato estarmos fortes e conseguirmos as vitórias que queremos e que os sportinguistas tanto querem", começou por dizer o extremo português à Sport TV.Num sistema de 3x4x3, Nuno Santos acaba por percorrer a ala toda: "No ano passado, pelo Rio Ave, já fazia todo o flanco esquerdo, já estou habituado. Gosto e acho que tenho pedalada para isso. É dar continuidade porque temos estado muito bem, tanto individual como coletivamente. Estamos a criar um grupo fantástico e quero ajudar a equipa a ganhar e a jogar todos os jogos."O internacional pelas camadas jovens portuguesas destacou ainda o papel do treinador: "Rúben Amorim tem-nos pedido para nos divertirmos. Nós somos profissionais e queremos é jogar à bola. Quando a qualidade está no jogo, as coisas começam a fluir. E é o que tem acontecido, as vitórias têm aparecido por isso mesmo."Nuno Santos explicou ainda por que motivo escolheu o Sporting de entre os vários interessados nos seus préstimos (o FC Porto era um deles): "Escolhi o Sporting porque gosto, gosto de aqui estar. É um clube grande e é um clube que vai ganhar títulos este ano. Têm sido semanas muito boas. Adoro aqui estar e quero continuar assim forte porque é uma época grande, com muitos jogos, com muitos objetivos."