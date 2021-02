Nuno Santos irrita Sérgio Conceição

Nuno Santos envolveu-se numa troca de palavras azeda com Sérgio Conceição, aos 24’. Ao sofrer uma falta de Manafá , o extremo do Sporting deu um grito, sendo que o treinador do FC Porto entendeu essa reação como exagerada e manifestou o seu desagrado.





Outros elementos portistas mostraram-se insatisfeitos e Malang Sarr, que estava no banco, recebeu um aviso de João Pinheiro. Aos 34’, Nuno Santos e Conceição voltaram a ter uma curta troca de palavras.

Recorde-se que o técnico dos dragões referiu antes do encontro que os jogadores do Sporting gritavam muito, ao que Rúben Amorim respondeu com boa-disposição, anteontem. "A culpa é do Nuno Santos", brincou.