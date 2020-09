Nuno Santos mostra pedalada à esquerda

Nuno Santos esteve em plano de destaque frente ao Valladolid, revelando-se ‘dono e senhor’ do flanco esquerdo. “Sinto-me bem, integrado e a equipa tem ajudado. Vamos para mais vitórias e continuar com esta pré-época que tem sido exigente mas muito boa para nós”, referiu o extremo ex-Rio Ave, que sublinhou a justiça do triunfo verde e branco. “ Foi um jogo muito positivo. Tivemos bola, tentámos jogar e estamos assimilados com as ideias do míster. As vitórias dão-nos moral mas isto é a pré-época, o que interessa é no campeonato estarmos fortes e conseguirmos as vitórias que os adeptos tanto querem”, frisou.

“Rúben Amorim tem-nos pedido para nos divertirmos. Quando a qualidade está no jogo, as coisas começam a fluir. E é o que tem acontecido, as vitórias têm aparecido por isso mesmo”, lembrou Nuno Santos, mostrando-se satisfeito com as adaptações do técnico. “Pelo Rio Ave já fazia todo o flanco esquerdo. Estou habituado. Gosto e acho que tenho pedalada para isso. Temos estado muito bem, estamos a criar um grupo fantástico e quero ajudar a equipa a ganhar. Quero continuar assim forte”, garantiu.

Nuno Santos foi disputado por leões e dragões neste defeso e o extremo explicou o motivo da sua decisão. “Escolhi o Sporting porque gosto, gosto de aqui estar. É um clube grande e que vai ganhar títulos este ano”, finalizou, à Sport TV.



Tiago Tomás elogia espírito do leão



Tiago Tomás realçou o espírito dos leões. "Fomos sempre à procura de dar a volta. Temos uma mentalidade cada vez mais ganhadora e, atrás no resultado, temos de correr o triplo, dez vezes mais, para ganhar. O Sporting tem de vencer sempre", apontou o jovem formado em Alcochete, que quer baralhar as opções de Rúben Amorim. "Cabe ao míster escolher onde posso ajudar mais. O que ele disser, eu faço", garantiu. Autor de dois golos na pré-época – "só penso nos que estão para vir" –, TT garantiu que 2020/21 vai ser "diferente". "Vamos ter uma época muito competitiva, temos de estar no máximo das capacidades. Vamos fazer diferente", prometeu.