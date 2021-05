Nuno Santos: «Que época incrível deste grupo»

Nuno Santos juntou-se aos vários jogadores do Sporting que, nos últimos dias, têm feito publicações nas redes sociais sobre a temporada para recordar.





"E mais uma época incrível chega ao fim, e que época incrível deste grupo", começou. "Taça da Liga e Campeão Nacional, no início ninguém acreditava em nós e nós provámos o contrário. Orgulho enorme nesta família. Uma época que vai ficar para sempre na memória de todos nós e de todos os sportinguistas, obrigado por tudo, vocês foram muito importantes, foram incríveis. Onde vai um, vão todos", concluiu.Nuno Santos, que veio no início da temporada proveniente do Rio Ave, foi um dos elementos importantes nas conquistas da equipa de Alvalade, principalmente na primeira metade do campeonato.