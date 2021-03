Nuno Santos revela como funciona o balneário do Sporting: «Aqui não há grupinhos»

Nuno Santos chegou a Alvalade há poucos meses, mas está rendido ao grupo de trabalho do Sporting e utiliza o resumo da vitória por 2-1 em Barcelos para documentar o espírito vivido no balneário. "No outro dia estava a ver a repetição dos nossos golos contra o Gil Vicente e (nos festejos) o Maximiano fez um carrinho, quando o Coates fez o 2-1. Ri-me muito. Parecia que tinha sido ele a marcar golo. Há dois grupos de WhatsApp, temos o da equipa e depois o dos jogadores, para meter umas palhaçadas", revela no 'ADN de Leão', onde assegura que "não se diz mal do treinador".





Reforçando esta ideia, o reforço proveniente do Rio Ave também revela que os seus melhores amigos são os seus concorrentes. "Dou-me melhor com o Pote e o Tabata. Conseguimos ter noção que se um está a jogar bem é normal que continue a jogar. Se eles estiverem bem, o grupo vai estar bem. Aqui não há grupinhos, o que é muito bom para um grupo de jogadores de futebol", acrescenta o extremo que mesmo assim admite que existe uma hierarquia a respeitar no autocarro: "Tem dois andares por isso a equipa técnica vai em baixo e os jogadores em cima. Atrás vão os mais velhos, os gajos com mais experiência e os brincalhões".Admitindo que "procura sempre o fotógrafo" no momento em que marca um golo, Nuno Santos também revela que tem cuidado com o que veste. "Sou muito vaidoso. Acho que exagero muitas vezes. Gosto de tudo justinho, gosto de XS ou S. M ou L? Isso era antigamente, chamavam-me o Eminem. Usava roupa larga. Ainda era mais magro do que sou agora. Fui do 8 ao 80. Não compro online porque não gosto de usar o cartão de crédito", revela o jogador que aceitou o desafio de julgar a roupa dos rivais e não se inibiu de chumbar Palhinha, Porro e Matheus Pereira por já se ter "apresentado de chinelos". Pela positiva destacou João Pereira e Feddal. Convém sublinhar que Palhinha voltou a estar na mira do camisola 11 dos leões "por comer muito" e Pote apelidado de "agarrado" apesar de não levar comida da Academia para casa "ao contrário de outros".Pai há menos de um ano, o futebolista não deixou de emocionar-se quando falou do filho e assume que gostava de vê-lo a seguir a sua carreira. "O meu tempo livre é para estar com o meu filho. Já é nervosinho como o pai, tem 11 meses. É bom miúdo. Ele ainda não anda, mas quando lhe passo a bola tento que ele jogue com o pé esquerdo. Gostava que fosse comigo em algumas coisas. Em ser nervoso e impulso, isso não. Quando ele começa a chorar e berrar nota-se que é como eu, já a minha mãe diz o mesmo", admite o atleta, que à conta das novas responsabilidades perdeu o vício da PlayStation: "Temos alguns viciados, levam a PlayStation para o estágio e jogam, até no autocarro, porque as mulheres não os deixam jogar em casa".