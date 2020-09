Nuno Santos revela como lidou com a Covid-19: «Treinei bem, comi bem e voltei rápido»

Nuno Santos acredita que o Sporting tem tudo para eliminar o LASK Linz esta quinta-feira e carimbar o acesso à fase de grupos da Liga Europa.





"É um grande objetivo estar na fase de grupos da Liga Europa e vamos entrar para vencer, como nos dois últimos jogos. Os jogos da Liga Europa são todos complicados. As equipas são todas fortes. Vamos encontrar um adversário complicado, mas eles também vão encontrar um Sporting forte, que vai entrar para ganhar. Vai ser um jogo intenso e temos de ter paciência. Jogar o nosso futebol e, se assim for, vamos conseguir a vitória. Jogamos em casa. Não temos os nossos adeptos, que queríamos muito, mas estamos a jogar no nosso estádio com uma vontade enorme de vencer e de entrar na fase de grupos da Liga Europa", afirmou, em conferência de imprensa.O avançado, ex-Rio Ave, foi um dos jogadores do Sporting que foram infectados com a Covid-19. Nuno Santos revela que não foi fácil lidar com a doença, mas que conseguiu manter-se focado."Não é fácil apanhar este vírus. 14 dias fechado, a treinar isolado. Adaptei-me da melhor forma. Treinei e alimentei-me bem. Sou focado e isso fez com que conseguisse voltar logo com o Paços de Ferreira. Claro que os primeiros minutos não foram fáceis para um jogador que não estava a treinar com a equipa. Mas, com a minha preparação nos 14 dias que treinei isolado, consegui. O que interessou foi conseguirmos a vitória", sublinhou.Rúben Amorim vai regressar ao banco neste encontro depois de também já ter recuperado da doença. Um fator de motivação extra para o jogador de 25 anos. "Em relação ao mister, é sempre bom termos o nosso treinador principal connosco. Mas os outros fazem o trabalho dele e têm feito muito bem. Mas ter o nosso líder connosco é sempre uma motivação extra", destacou.Nuno Santos acrescentou ainda que se sente bem a jogar no sistema tático de Rúben Amorim e no apoio ao ponta de lança. "Já não é a primeira vez que jogo assim. Vim para o Sporting com grande ambição, foi por isso que escolhi o clube. Vim para aqui com uma vontade enorme de ajudar o clube. Gosto de jogar naquela posição, tanto ali como aberto. No ano passado, no Rio Ave, também jogávamos nesse sistema e sinto-me bem", concluiu.