Nuno Santos: «São três pontos que valem seis»

Nuno Santos marcou o primeiro golo do Sporting e, no final do encontro, destacou a atitude da equipa. "Foi um jogo bem conseguido da nossa parte, tentámos o melhor numa partida difícil em que não dava para jogar. Foi uma vitória no sacrifício e no espírito de equipa, e só assim é que se fazem guerreiros. Temos de dar mérito a esta equipa e também ao Nacional pois com este tempo é difícil jogar", afirmou o extremo, à Sport TV, onde também defendeu que foi um triunfo que valeu ainda mais dadas as dificuldades: ""São mais três pontos que valem seis pois num campo como este é sempre difícil ganhar. Também temos de dar mérito à competitividade do Nacional Nacional".





Questionado sobre todas as dificuldades encontradas, o jogador leonino procurou relativizar. "Tentámos aterrar no Funchal mas não nos deixaram, e ontem não jogámos por causa do clima. Hoje foi no esforço que conseguimos a vitória. Viemos cá para ganhar pois em todos os jogos temos esse objetivo", acrescentou o camisola 11 que ainda definiu o objetivo para o encontro com o Marítimo na segunda-feira: "É mais um jogo e, se Deus quiser, mais uma vitória".