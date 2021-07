Nuno Santos: «Sermos campeões só nos faz acreditar que podemos conquistar coisas bonitas»

Nuno Santos já só queria que as férias... terminassem, uma vez que já sentia "saudades" da sua "segunda família". Praticamente uma semana volvida do início dos treinos, o extremo faz desde logo mira à Supertaça e ao embate com o Sp. Braga, no próximo dia 31, e garante que o escudo de campeão nacional só vem acrescentar à motivação da equipa.





"Daqui a um mês temos a Supertaça, estamos a trabalhar para chegarmos e vencermos. Fomos campeões nacionais e vamos jogar contra uma grande equipa. Só queremos vencer e ganhar a Supertaça. O mister segue sempre o seu plano e os métodos são quase sempre iguais. Há coisas novas, claro, mas é quase tudo igual, já estamos habituados. Estamos a assimilar para não perdermos o barco. Viemos das férias preparados. Está a correr tudo bem, uma primeira semana exigente. mas muito positiva", atirou, à Sporting TV."Os sportinguistas têm de acreditar sempre em nós. A última época foi muito boa para nós, os sportinguistas estiveram sempre connosco. Espero - e todos os jogadores futebol esperam - que os nossos adeptos venham ao estádio quando der, porque já sentimos falta deles. O Sporting é um clube muito grande, mesmo sem ter sido campeão durante muitos anos é um clube que temos de respeitar. Por termos sido campeões no ano passado não temos de ter mais ou menos respeito. Somos campeões, é verdade, e isso só tem de nos levantar para cima e fazer acreditar que podemos conquistar coisas bonitas. No ano passado a época foi fabulosa, agora é dar continuidade. Como o mister refere, é jogo a jogo, etapa a etapa, porque só assim cumprimos os nossos objetivos", sublinhou.Num dia em que o treino já contou com um velho conhecido, dado que Ricardo Esgaio já trabalhou com a equipa, Nuno Santos elogiou o talento dos mais novos, casos de Diego Callai, Flávio Nazinho, Dário Essugo ou Tiago Ferreira: "São jogadores com muita qualidade, muito talento. Têm capacidade para estar aqui neste plantel. Estão a dar a resposta. Já no ano passado estavam muitas vezes connosco. São miúdos com muita qualidade e sei que vão dar a resposta nestes jogos-treino".