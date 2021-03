Nuno Santos sofre acidente ao volante de Porsche novo

Nuno Santos sofreu um acidente de carro na manhã desta sexta-feira, antes de mais um treino do Sporting, no cruzamento que antecede a entrada para a Academia.





O jogador seguia ao volante de um Porsche Cayenne novo (tem cerca de dois meses) e não sofreu ferimentos apesar do susto.O extremo tem uma tendinopatia na coxa esquerda, motivo pelo qual foi baixa no treino de quinta-feira.O Sporting prepara a receção sábado ao V. Guimarães, com Amorim a fazer a antevisão da partida esta sexta-feira às 18h30.