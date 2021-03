Nuno Santos: «Tenho a ambição de ir à Seleção e este ano há o Europeu»

Nuno Santos sente que está a realizar "a sua melhor época de sempre" - uma opinião validada pelos números -, e sente que os seus desempenhos lhe podem permitir chegar à Seleção Nacional. Esta foi uma das muitas confissões que o extremo fez no programa 'ADN de Leão', transmitido na Sporting TV, onde ainda admitiu que é supersticioso e que já tenta que o seu filho de 11 meses jogue com o pé esquerdo.





"Tenho a ambição de ir à Seleção e este ano há o Europeu...É o sonho de qualquer criança e jogador de futebol representar a Seleção Nacional", começou por admitir o reforço dos leões, que já sentiu parte desta experiência nas equipas jovens: "Vivi lá muitos bons momentos. Nunca ganhei nada, perdemos nos quartos-de-final do Mundial contra o Brasil e na final do Europeu contra a Alemanha. Depois não fui aos Jogos Olímpicos. Fui convocado, mas não fui, foi no ano em que rompi o cruzado pela primeira vez, recusei ir porque não me sentia preparado. É muito bom representar Portugal, mas o futuro nunca se sabe. O Pote quando era miúdo não ia à Seleção e começou a ir a partir dos sub-20 e dos sub-21 e pode ir agora à Seleção A".A ausência nos Jogos Olímpicos de 2016 por lesão foi um dos momentos mais complicados da vida do jogador que, aos 26 anos, sente que se tornou mais forte por ter recuperado de duas graves lesões no joelho após até ter pensado em desistir do futebol. "Para um jogador o mais difícil são as lesões. Chegares aos treinos, saberes que vais parar 8 meses, e passou 1, 2 e 3 dias… Chegas ao 4º e pensas ‘fogo, ainda faltam 7 e tal’. É complicado. Tens de chegar mais cedo aos treinos e és o último a sair. Fazes recuperação de manhã e à tarde e quando vens de lesão ainda não és o mesmo. Tive o apoio da minha família. Numa lesão parei 6 meses e na outra 8. Serviram-me de aprendizagem para o futuro. A minha última lesão foi há 2 ou 3 anos e nunca mais pensei nisso. Acho que voltei melhor do que estava antes. São aprendizagens para tudo na vida" disse o camisola 11, que ainda assegura que estas situações só se ultrapassam com muita resiliência: "Muitas vezes tens de dar 2 passos atrás para dar 3 à frente. Depois caí e levantei-me outra vez. Na 2ª lesão, quando caí no chão sabia logo o que era, senti logo. Quando levei a pancada e rompi o cruzado já sabia. Da 1ª vez voltei a jogar, fiz um cruzamento e não aguentei com as dores. Coisas más acontecem a toda a gente, temos de ser forte e ultrapassá-las".O futebol sempre foi um universo de superstições e Nuno Santos admite que não foge à regra pois repete alguns rituais quando está num ciclo positivo. "Gosto sempre de jogar com as mesmas meias, se o jogo anterior correu bem. Tento sempre perguntar se joguei com aquelas. Depois, tenho pouca barba, mas faço sempre a barba de 2 em 2 dias para ficar mais bonitinho. No dia de jogo é sempre ritual. Estou com o Pote no quarto - cada um tem o seu, mas a entrada é a mesma – e à mesma hora vou fazer a barba, tomar banho e fazer as mesmas coisas que faço todos os fins de semana. Se um dia perdermos a culpa é minha porque não tomei banho e cortei a barba antes", ironiza o extremo que ainda lembra um azar que teve quando não respeitou estes rituais: "Nunca cortava o cabelo no dia anterior ao jogo. No dia em que cortei, magoei-me. Nunca mais! Se um jogo correu bem, se ganhámos e fiz golo, no próximo jogo digo à minha mulher que aqueles boxers têm de estar lavados porque são aqueles que vou levar para o estágio. Calço sempre a bota direita primeiro e sou esquerdino".Admitindo que "está a tentar mudar" esta faceta, internacional sub-20 revela que estas superstições estão ligadas à parte mental da competição. "Se não estiveres bem psicologicamente, as coisas não te saem. Muitas vezes vou para estágio, ganhamos, vou no meu carro. Se perdermos já não vou naquele carro. Já sou assim há muitos anos. Nós jogadores temos muito tempo livre. É bom para estar com a nossa família, mas faz com que pensemos demasiado nessas coisas", conclui.