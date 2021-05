Nuno Santos, um esquerdino que aterrou nos dois dígitos

O jogo da consagração do título do Sporting ‘ajudou’ Nuno Santos, também figura para Record diante do Boavista, a chegar à dezena de assistências na temporada, tudo isto num total de 37 jogos disputados, 30 deles a contar para o campeonato. Ontem, foi sobre a asa esquerda que o ex-Rio Ave acabou por ser determinante, recebendo e assistindo Paulinho para o único golo da noite no Estádio José Alvalade.

O camisola 11 dos verdes e brancos deixa, assim, distante a concorrência interna, neste caso o segundo classificado Pedro Porro – saiu lesionado ainda na primeira parte –, com quatro passes certeiros e ainda mais um lote de quatro futebolistas, todos com três: Pedro Gonçalves, Feddal, Bruno Tabata e Jovane.

Depois de ter recuperado de lesão, Nuno Santos ganhou ritmo ante Famalicão, Farense e Belenenses SAD, pegando depois como titular nos últimos quatro compromissos do leão. Resultado: quatro vitórias dos homens de Alvalade.