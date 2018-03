Nuno Saraiva reagiu com tons de ironia à comunicação de Luís Filipe Vieira após o Benfica-Aves. O presidente encarnado anunciou a criação de um gabinete de crise na sequência do escândalo em que o clube se viu envolvido com a operação e-toupeira, ao mesmo tempo que garantiu o fim da "paródia à conta" das águias, o que motivou intervenção do diretor de comunicação do Sporting."O Governo vai criar gabinete de crise já a partir de segunda-feira! Governo e entidades judiciais querem acabar de vez com a paródia que se vive no futebol português e, por isso, vão continuar as detenções. Querem todos de cabeça erguida e sempre alerta, pois assim é mais fácil reconhecer e prender todos aqueles que, de forma directa ou indirecta, passiva ou activa, cometeram actos ilícitos. Num país em que, para a cartilha, é agora e afinal "de cunhas e favores", vai começar a deixar-se de ter medo e fazer-se justiça! Por vezes, um tetra pode não passar de uma treta... E um penta poderia ser uma peta... Tem de ir-se até às últimas consequências. Doa a quem doer! Tudo o resto é ruído e cartilhada", afirmou Saraiva no Facebook.