Também o primeiro golo de Bas Dost mereceu um comentário de Nuno Saraiva, que explicou o motivo pelo qual o holandês estava em jogo e falando... em toupeiras.



"E para que o cúmulo existisse, só faltava que uma toupeira tivesse anulado um golo limpo ao Bas Dost quando o central Nuno André Coelho está a pô-lo em jogo com o pé direito. Enfim...", concluiu.



Nuno Saraiva, diretor de comunicação do Sporting, visou esta segunda-feira o penálti assinalado contra o Sporting na partida em Chaves, estabelecendo duas comparações."O penálti marcado em Chaves contra o Sporting CP está ao mesmo nível de fissuras em WC's ou de alguém dizer que qualquer dia uma pessoa séria não pode estar no futebol...", referiu o diretor leonino no Facebook.

Autor: Luís Miroto Simões