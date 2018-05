César Boaventura: «Bruno de Carvalho é a pessoa mais corrupta que está no futebol português»

Nuno Saraiva, diretor de comunicação do Sporting, vai agir criminalmente contra César Boaventura. No programa Verde no Branco, emitido pelo canal do clube, o responsável leonino anunciou ainda processos por parte do Sporting e do próprio Bruno de Carvalho."Estou sbsolutamente farto. Esse pseudo-empresário é um ordinário e um vigarista e vai ter de responder em tribunal. Será processado criminalmente por Bruno de Carvalho, pelo Sporting e por mim. Estou cansado e farto dos insultos que me dirige nas redes sociais e nas entrevistas que concede. Não o conheço de lado nenhum, não o quero conhecer e ele vai pagar muito caro pelo que anda a dizer", afirmou Nuno Saraiva.O diretor de comunicação considerou ainda intolerável as considerações de Boaventura sobre Jorge Jesus e a alegada tentativa de suborno a Salin , em 2015/16. "Enlameou o nome do treinador do Sporting. Espero que também ele opte pela via judicial", referiu Nuno Saraiva.