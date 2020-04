Nutricionista da equipa principal do Sporting dá a receita: «Planos nutricionais adequados»

João Lopes, o nutricionista que trabalha habitualmente com o plantel principal do Sporting, explicou esta segunda-feira, no canal do clube, as preocupações que é obrigado a ter numa fase em que os jogadores se encontram em recolhimento nas suas casas.





"Perceber que as necessidades energéticas podem descer e ter atenção às porções consumidas na alimentação é fundamental. Nesse sentido, adotamos algumas estratégias com os jogadores, que passam pela pesagem regular, pelo estabelecimento de planos nutricionais adequados, pelo apoio, em termos de compras, por fornecer receitas aos jogadores, para tentar dinamizar um bocadinho a alimentação", ilustra o especialista, sublinhando que o seu trabalho não é isolado."Temos de perceber, em conjunto com os preparadores físicos, se existem necessidades que têm de ser cumpridas, conforme o treino que conseguem realizar em casa, recorrendo para isso a refeições feitas especificamente para as necessidades dos jogadores ou a alguma suplementação que venha a ser necessária", revela Lopes, admitindo que todo o cuidado é pouco, para não interferir com a condição do atleta."É importante perceber que restrições alimentares muito grandes podem funcionar ao contrário, podem comprometer não só o sistema imunitário como também o objetivo, em termos físicos, do jogador, a manutenção da massa muscular e o não ganho de massa gorda", assegura o nutricionista dos leões.Uma coisa é certa: quando a competição voltar todos serão avaliados. "Nessa altura, faremos todas as avaliações necessárias para perceber o estado do atleta e, a partir daí, trabalharemos", garante, deixando mais uma dica: "É importante não entrar numa alimentação muito por defeito. Se as nossas necessidades são 2.000 calorias, não podemos estar sistematicamente nas 1.000 calorias."A solução é outra. "Temos de ter um valor próximo do necessário - 1.700/1.800 calorias, para, se houver excesso de peso, de massa gorda, voltarmos a equilibrar gradualmente. Não vamos adotar estratégias drásticas nesse sentido, porque, normalmente, os jogadores do Sporting são muito disciplinados nesse aspeto", garante o nutricionista leonino.João Lopes deixa ainda um conselho para todas pessoas, nesta fase de confinamento profilático. "O primeiro conselho é procurar o máximo de movimento possível, porque, o máximo de movimento possível permite manter um gasto calórico, relativamente, normal. Depois, procurar elaborar listas de compras, de preferência, sem fome, porque quanto mais tivermos em casa… tendemos a fazer consumo alimentar em excesso", alerta, antes de deixar um último conselho."Os maiores adeptos de culinária procurarem não exagerar nas confeções, nas experimentações, só porque têm tempo e estão em casa. Acho bem, pontualmente, mas não de base diária, como vemos nas redes sociais", remata o nutricionista.