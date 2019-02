O avançado dos sub-23 que vai ter mais chances

Não joga na mesma posição de Nani, mas as saídas do internacional português e de Montero abrem as portas da equipa principal a Pedro Marques, avançado da formação de sub-23 do Sporting, que até já se estreou esta temporada com a camisola principal, diante do Vorskla (3-0), em Alvalade.Com apenas 20 anos, Pedro Marques soma quatro golos em 18 jogos no campeonato de sub-23. Tem contrato com o Sporting até 2023 e está blindado por uma cláusula de rescisão fixada em 60 M€. Face à escassez de soluções para o ataque – Keizer só conta com Bas Dost e com Luiz Phellype –, Pedro Marques terá mais oportunidades para mostrar serviço... em breve.