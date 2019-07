O balneário do Sporting por Raphinha: dos cantores, ao estilo passando pelo "mais palhaço"

Em entrevista à Sporting TV, o brasileiro Raphinha assumiu também uma postura mais bem humorada, na qual falou do ambiente que se vive no balneário leonino, desde os que têm mais jeito para a música, aos que se vestem melhor ou ao "mais palhaço". E nisso da diversão, o ex-V. Guimarães assume que nem há espaço para tristezas no seio do grupo: "Dificilmente há alguém chateado, pois eu, o Bruno e o Wendel não deixamos!".R- O Bruno [Fernandes] toca nas colunas e o Jovane tenta, mas o Jovane não dá… Normalmente é o Acuña, o Coates, e os brasileiros.R- O mais engraçado foi o Nuno [Mendes], que ficou paradoR – O Rosier e o Plata estão a lutar para ver quem vem pior, só eles entendem o estilo deles.R – Eu não entro nessa luta… Não me vem à cabeçaR – Os brasileiros e o Bruno. O Bruno é um idiota. Tentamos sempre fazer um bom balneário. Este balneário é forte e alegre e vamos por tudo o que podermos conquistar em cada jogoR – Não gosto de falar de mim, mas prometo dedicação do primeiro ao último minuto, muita raça e muita vontade de vencer. E o grupo também, as pessoas podem esperar muita dedicação do primeiro ao último minuto. Vamos lutar por cada jogo, cada título que disputarmos com unhas e dentes