O estranho caso de Hugo Viana expulso sem cartão

Hugo Viana foi considerado expulso, informação que se mantém na ficha da Liga, mas... não viu, em sentido literal, o cartão vermelho, já nos descontos do jogo com o Sp. Braga, em Leiria. O diretor desportivo dos leões foi condenado a pagar 612 euros de multa por inobservância de outros deveres. O relatório do árbitro, Tiago Martins, explica a insólita situação.





“Teve um comportamento irresponsável. [...] Inesperadamente apareceu junto ao banco do Braga, confrontando o delegado desta equipa, existindo a necessidade de o 4.º árbitro se meter entre eles. Trocaram palavras de forma agressiva, não sendo as mesmas percetíveis à equipa de arbitragem. Quando o árbitro se dirigiu para o expulsar e exibir o cartão, já tinha ido para o túnel”, descreve Tiago Martins.