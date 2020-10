«O FC Porto teve a particularidade de ter um jogador que deveria ter visto dois cartões vermelhos»

Depois de o comunicado emitido quarta-feira, o Sporting volta a falar sobre o VAR num artigo assinado por Miguel Braga, responsável de Comunicação do clube leonino, considerando que é uma medida que precisa "de mais instrumentos que ajudem à compreensão de determinadas decisões e à clarificação dos processos".





Sobre o clássico de Alvalade, Miguel Braga escreve: "O FC Porto teve mesmo a particularidade de ter um jogador que deveria ter visto dois cartões vermelhos – primeiro por entrada grosseira e perigosa sobre Pedro Porro, depois por fazer penálti; o internacional sub-21 espanhol teve, inclusivamente, de fazer tratamentos nos dias seguintes – e que, mesmo assim, acabou por fazer a totalidade do jogo. É obra."E prossegue: "O mantra repetido até à exaustão que uns jogam nos limites mina a capacidade de decisão sobre lances que não podem ser considerados normais no futebol, sobre atitudes que confundem propositadamente agressividade com violência. É, por vezes, uma linha ténue que separa os conceitos, mas é uma linha que existe e que não deve, nem deveria, ser menosprezada. Como a linha da decência, ultrapassada por um ou outro comentador azul e branco, que chegaram mesmo a dizer que Pedro Gonçalves deveria ter visto o cartão amarelo no famigerado lance com Zaidu, por simulação. Só mesmo a falta de vergonha permite comentários públicos assim."O responsável de comunicação do Sporting recorda uma entrevista de Tomislav Ivkovic ao 'Expresso'. "À pergunta se se sentia o domínio do FC Porto, Ivkovic foi peremptório: "Ohhh, naqueles tempos… Era na Europa toda: cada país tinha o seu FC Porto. O comportamento dos árbitros e dos dirigentes era diferente quando se tratava do FC Porto". Continuando: "posso dizer que o Pinto da Costa e o Reinaldo Teles eram as pessoas a que toda a gente queria agradar. Porquê? Porque havia a ideia de que eles podiam ajudar quando fosse preciso. Faziam-se bonzinhos, queriam ficar perante eles".", pode ler-se no artigo de opinião.Miguel Braga cita ainda Heródoto e conclui: "Continuar a fingir que nada se passou no passado servirá o presente de alguns, mas não ajudará o futuro do futebol português. A introdução do videoárbitro (VAR) foi uma medida benéfica na luta pela transparência do futebol nacional e como tal precisamos de proteger a figura do VAR e apetrechá-la de mais instrumentos que ajudem à compreensão de determinadas decisões e à clarificação dos processos. Não queremos regras diferentes, exigimos sim, critérios idênticos."