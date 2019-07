«O funcionário Jorge Jesus»: procuradora exalta-se com expressão e dá Ronaldo como exemplo

Depois de Bruno de Carvalho ter sido ouvido esta quarta-feira pelo juiz Carlos Delca no âmbito da instrução do ataque à Academia de Alcochete, foi a vez de José Ribeiro, ex-assessor do Sporting na área da comunicação, falar em tribunal.Segundo o 'Expresso', depois de José Ribeiro referir-se a Jorge Jesus, antigo treinador do Sporting, por "o funcionário Jorge Jesus", tal como Bruno de Carvalho o havia feito várias vezes antes, a procuradora Cândida Vilar, afirmou exaltada: "Não é funcionário, é treinador. O Cristiano Ronaldo também é funcionário da Juventus e é o melhor jogador do Mundo".Na sua audição, José Ribeiro afirmou que foi ele quem avisou Bruno de Carvalho sobre o que se estava a passar na Academia de Alcochete a 15 de maio. "Às 16h50 vimos nos canais em direto gente a entrar na Academia. Nuno Saraiva pediu-me para ir ao gabinete do presidente para o avisar do que estava a acontecer. Entrei e avisei. Ele fez um ar de espanto. Ligaram a televisão e aí tomaram conhecimento do que se estava a passar. Pensavam que era uma brincadeira de mau gosto e o André Geraldes ligou para a Academia".