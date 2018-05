Continuar a ler

Licenciado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, Frederico Varandas também optou pela carreira militar. Em 2007, decidiu investir na especialização desportiva, e tirou uma pós-graduação em Medicina do Desporto, uma valência que lhe abriu as portas das camadas jovens do V. Setúbal.



Entretanto, para pânico da família, foi o médico oficial da força nacional destacada no Afeganistão, uma experiência de vida da qual guarda gratas recordações, apesar de ter corrido perigo de vida em algumas ocasiões. Regressou a Portugal e foi condecorado com a medalha D. Afonso Henriques devido à sua missão ao serviço da NATO, uma distinção da qual se orgulha, mas que é prontamente relativizada. A medalha de Frederico Varandas foi ter visto o seu pelotão regressar sem baixas.



Diz quem o conhece que as suas grandes paixões são o Sporting e a Medicina, dois amores que se conjugaram quando foi convidado a assumir o departamento médico do Sporting, em 2011, pela mão do antigo responsável clínico, Gomes Pereira. Não hesitou em aceitar o desafio e, apesar de ter entrado no mandato de Godinho Lopes, manteve-se com Bruno de Carvalho. Hoje é o médico que por vezes não controla as emoções no banco de suplentes. O diagnóstico foi traçado logo aos três anos: é um doente incurável pelo clube leonino.Esta paixão foi-lhe incutida pela família, e basta consultar o seu Instagram para ver as suas fotografias em criança a frequentar as aulas de ginástica nas instalações do antigo Estádio José Alvalade, um desporto que continuou a praticar até ao inicio da adolescência. Com os anos o amor ao clube foi crescendo e, como é natural, as tardes de futebol começaram a ganhar uma importância na vida deste futuro médico que, para melhor viver todas as emoções, decidiu inscrever-se na Juventude Leonina, a principal claque verde e branca. Esta ligação de sete anos –dos 10 aos 17 – não o impediu de condenar de forma veemente o ataque feito à Academia, onde também não foi poupado por algumas dezenas de agressores mascarados.

Autor: João Soares Ribeiro