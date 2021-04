«O milagre de Amorim no Sporting»: ‘World Soccer’ destaca trabalho do treinador em Alvalade

O título do artigo não engana: "O milagre de Amorim no Sporting". A ‘World Soccer’, conceituada revista do Reino Unido, dedica uma reportagem de quatro páginas na sua mais recente edição ao desempenho do Sporting nesta temporada.





"Menos de três anos depois do dia mais negro dos 114 anos de história do clube [Ataque a Alcochete], o Sporting Clube de Portugal está de boa saúde. Depois de terem alcançado uma vantagem de 10 pontos sobre os rivais, os leões estão a caminho de conquistar o seu primeiro campeonato desde 2002. ", começa por afirmar o artigo, que destaca o facto de nos últimos 18 anos apenas Benfica e FC Porto terem conquistado o título de campeão em Portugal. A ‘World Soccer’ diz mesmo que "os três grandes" estavam em risco de passar a "dois grandes" e apontam Rúben Amorim como o responsável por manter o Sporting no topo."Sob o comando do novato treinador Rúben Amorim, as contratações do Sporting no verão não entusiasmaram os adeptos. Enquanto o Benfica perseguia jogadores como Edinson Cavani, o Sporting comprava Pedro Gonçalves, Nuno Santos e Bruno Tabata a clubes mais pequenos de Portugal. Jogadores experientes também se juntaram, como Adán ou Feddal, mas Rúben Amorim declarou a sua intenção de preencher o plantel com produtos da formação. A queda prematura na Europa, com uma derrota caseira por 4-1 com o LASK, confirmava a aparente incapacidade deste plantel para competir por troféus até que as coisas começaram a acontecer. Os verde e brancos começaram a ganhar com uma regularidade que não lhes era familiar", acrescenta a revista, deixando depois muitos elogios a Rúben Amorim."As contratações de verão foram moldadas com alquimia mágica para uma unidade perfeitamente funcional. Esta equipa do Sporting é um exemplo de que o todo é maior do que a soma das suas partes. O alquimista em causa é o treinador de 36 anos Rúben Amorim. A capacidade de tirar o melhor de cada um dos seus jogadores é o sinal mais preciso de um treinador de qualidade de topo. Talvez ainda seja cedo para apelidá-lo do próximo grande treinador português, mas o seu início não podia ser melhor", aponta a ‘World Soccer’.A revista conta depois o percurso de Rúben Amorim como técnico, com início no Casa Pia, e destaca o facto do treinador estar a fazer o Sporting regressar à matriz do seu ADN, a formação e a Academia de Alcochete.