Já é conhecido o onze do Sporting para o jogo com o PSV, que se vai realizar às 17h55 em Eindhoven, encontro da 1.ª jornada do Grupo D da Liga Europa.



Onze do Sporting: Renan Ribeiro; Rosier, Coates, Neto e Acuña; Doumbia, Miguel Luís, Wendel e Bruno Fernandes; Bolasie e Vietto.





Onze do PSV: Zoet; Dumfries, Baumgarlt, Viergever e Boscagli; Rosario, Hendrix e Ihattaren; Bruma, Bergwijn e Malen.