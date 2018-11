O que disse Mustafá sobre o ataque à Academia e Bruno de Carvalho

Mustafá, líder da Juventude Leonina, e Bruno de Carvalho, antigo presidente do Sporting, foram detidos d omingo no âmbito do processo relacionado com as agressões em AlcochetePoucos dias depois desse ataque, mas precisamente a 19 de maio de 2018, Nuno Vieira - mais conhecido como Mustafá -, revelou que a principal claque do Sporting iria "instaurar um processo interno para apurar sobre o envolvimento de qualquer elemento desta associação" no ataque ao plantel verde e branco, em Alcochete, frisando que seriam depois tomadas sanções em função do que for decidido.Mustafá adiantou que "em nenhum momento houve qualquer sugestão ou aval do presidente ou de elemento do Sporting para haver uma ação contra os jogadores". Ao mesmo tempo, sublinhou que o que se passou nesse dia foi "grave" e que a Juve Leo "condena qualquer violência no desporto".Numa declaração aos jornalistas, o líder da Juve Leo deixou ainda uma palavra de apoio ao plantel: "Enquanto líder desta associação quero dizer aos jogadores, às suas famílias, à equipa técnica, especialmente ao míster Jorge Jesus, a toda a direção, presidente, a todos os sócios e simpatizantes, ao Sporting, que os apoiamos incondicionalmente."