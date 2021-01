O que dizem os regulamentos se o Sporting não conseguir aterrar no Funchal

O avião que transporta a comitiva do Sporting foi desviado para Porto Santo, depois de ter falhado a aproximação ao Funchal, consequência das más condições meteorológicas. E caso os leões não conseguirem aterrar no Aeroporto Cristiano Ronaldo, paira o cenário do adiamento do jogo com o Nacional.

Esta é, de facto, uma situação prevista no regulamento das competições, nomeadamente o artigo 46º. "Sempre que, em caso de deslocação aérea absolutamente imprescindível, um clube não consiga chegar ao seu destino por causa que não lhe seja imputável, devidamente comprovada, o jogo será adiado para uma data fixada por acordo entre os dois clubes", lê-se no ponto 2.

"Caso os clubes não cheguem a acordo, a Liga Portugal decidirá a data e hora do jogo", refere, de seguida, o ponto 3.