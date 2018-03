Os dois golos ao Viktoria Plzen deram expressão à aposta do Sporting em Fredy Montero no mercado de janeiro. O avançado colombiano aproveitou as ausências de Bas Dost, Doumbia e Rafael Leão para ganhar espaço nas opções de Jorge Jesus mas, na realidade, a despeito de ter chegado a Alvalade sem ritmo, nunca deixou de ter a confiança do treinador. Nem mesmo quando saiu, a meio da época 2015/16, rumo ao Tianjin Teda. Nessa altura, sabe Record, o treinador do Sporting não queria perdê-lo, mas a oportunidade de negócio falou mais alto; JJ pediu uma alternativa e recebeu Barcos, pouco utilizado (8 jogos, 120 minutos, 0 golos).

Lutar por títulos

