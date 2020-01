O salário milionário que o Manchester United oferece a Bruno Fernandes

O jornal inglês 'The Sun' escreve esta terça-feira que o Manchester United deverá garantir a contratação de Bruno Fernandes até ao final da semana por um valor a rondar os 60 milhões de libras (cerca de 70 milhões de euros), revelando ainda pormenores do contrato que o médio do Sporting se prepara para assinar.





Segundo aquela publicação, Bruno Fernandes deverá assinar um vínculo válido por cinco anos, auferindo 100 mil libras por semana, pouco mais de 116 mil euros.Os red devils esperam incluir Marcos Rojo no negócio, devendo assumir, nesse caso, parte do elevado salário que o argentino aufere em Old Trafford - 8 milhões de euros.Acrescenta o 'The Sun' que o médio internacional português - que tem veia de goleador - pode levar à equipa treinada por Ole Gunnar Solskaer a criatividade que neste momento falta ao meio-campo da equipa.