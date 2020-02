«O senhor Sousa podia ter aprendido a controlar as suas emoções, mas o homem não se aguenta»

Miguel Braga, diretor de comunicação do Sporting, publicou este domingo um artigo no site dos leões onde critica a arbitragem de Jorge Sousa no encontro deste domingo entre o Sp. Braga e o Sporting, encontro que culminou com um triunfo da formação minhota, por 1-0.





No texto, Miguel Braga começa por recordar o momento em que o árbitro internacional português "foi suspenso por três jogos" pelo CD da Federação Portuguesa de Futebol, após "algumas palavras menos agradáveis" ao, na altura, guarda-redes da equipa B dos leões, Stojkovic, em 2017."Para se compreender o amor de Jorge Sousa aos jogadores do Sporting CP, convém recuar a 2017, quando o então árbitro internacional português foi suspenso por três jogos pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Em causa, algumas palavras menos agradáveis dirigidas pelo senhor Sousa ao guarda-redes do Sporting CP B Stojkovic apanhadas pelas câmaras de televisão - é preciso ter azar.O senhor Sousa podia ter aprendido a controlar as suas emoções nos jogos do Sporting CP. Mas não, o homem não se aguenta.Sem recordar a batalha campal unilateral do jogo desta época contra o Boavista FC, onde o senhor Sousa quase punha em causa a integridade física de Bruno Fernandes - acabando por expulsar o agora jogador do Manchester United FC -, o que se passou em Braga voltou a demonstrar que o senhor Sousa não pode apitar jogos do Sporting Clube de Portugal. Nos primeiros 45 minutos, além do favor de mostrar 5 amarelos aos jogadores leoninos, poupou Galeno da expulsão - se dá amarelo a Neto, porque não amarela o jogador bracarense? - e em lance de dúvida apitou sempre para o mesmo lado. Só assim se compreende que tenha cortado uma jogada onde Šporar se isolava, marcando... falta atacante.Nos segundos 45 minutos regressaram os equívocos do senhor Sousa, o campo voltou a inclinar e até Vietto conseguiu levar um cartão amarelo por ousar entrar em campo 2 segundos antes de Acuña sair. Intransigências de via única, não. Assim não", pode ler-se.