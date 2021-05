«O Sporting foi displicente e facilitou. A sobranceria paga-se caro»

O Benfica venceu o Sporting num dos dérbis mais emocionantes dos últimos anos. O 4-3 espelha o jogo que se viu, com as águias a dominarem na primeira parte e o Sporting a responder na segunda, ameaçando mesmo o empate, apesar de ter estado a perder por 3-0 e 4-1. Com este triunfo, o Benfica é a primeira equipa a ganhar ao Sporting nesta edição da Liga NOS, ao final de 33 jornadas. Record ouviu conhecido adeptos do Sporting sobre a partida



Aldo Lima, humorista: "O Sporting foi displicente e facilitou. Não parecia o mesmo, não o reconheci na primeira parte, e o Benfica aproveitou. Somos campeões, mas era escusada esta derrota. A sobranceria paga-se caro na vida e no futebol imediatamente. Os campeões nunca podem adormecer."





"Foi um jogo agradável em termos futebolísticos, com sete golos. Mas com um Sporting diferente, não foi a equipa deste campeonato. Somos campeões e este jogo rapidamente deixa de fazer parte da história. O que fica é o título. Parabéns ao Benfica, mas nós somos campeões.""Não estava à espera de um dérbi tão emocionante. O Amorim facilitou um bocado ao não colocar o Palhinha e o João Mário. Mas a derrota não mancha em nada esta época. Não foi uma derrota por 4-1, foi uma derrota por 4-3, já com o campeonato no papo, parabéns ao Benfica."