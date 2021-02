«O Sporting tem 18 ou 19 jogadores que podem ser titulares. Vai ser campeão»

O Sporting venceu o P. Ferreira por 2-0 e ficou com uma vantagem de 10 pontos na liderança, algo que nenhum líder na história do campeonato português desperdiçou. Record ouviu conhecidos adeptos dos leões sobre o jogo realizado em Alvalade.





“Foi uma vitória sólida, num jogo seguro e eficaz do Sporting. O Rúben Amorim conseguiu construir uma equipa que, mesmo mudando os jogadores, mantém a identidade. Os dez pontos de avanço para o segundo lugar dão confiança aos jogadores e aos adeptos”

“Jogo bem conseguido do Sporting, que justificou a vitória. Dá gosto ver a forma como a equipa se bate, mesmo quando não joga tão bem. Ainda não está nada ganho, mas a vantagem é considerável. O Rúben Amorim foi uma aposta ganha desta direção.”

Marco Chagas, antigo ciclista

“O Sporting vai ser campeão, pela enorme margem que tem e pelo que joga, como demonstrou contra um bom Paços. Tem 18 ou 19 jogadores que podem ser titulares e isso deve-se ao bom trabalho do Amorim. Destaco as fantásticas exibições do Porro.”

José Eduardo, antigo jogador