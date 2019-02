A apresentação do livro de Bruno de Carvalho "Sem Filtro – As Histórias dos Bastidores da Minha Presidência" contou com a presença de vários apoiantes do antigo presidente do Sporting, que se fizeram ouvir por várias vezes durante a cerimónia no 'El Corte Inglês', em Lisboa."O teu exército está aqui" foi uma das frases que se ouviu, em referência a um pedido antigo de BdC quando ainda liderava os destinos do clube leonino. Por várias vezes o antigo presidente foi interrompido enquanto falava, com muitos aplausos e gritos de apoio por parte desses adeptos verde e brancos.